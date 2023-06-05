AI伺服器揚升浪潮大舉襲來，輝達登高一呼後，研究機構更積極將目光鎖定AI伺服器供應鏈，不斷挖掘深度受惠標的，吸引國際資金青睞，也將台股優質標的向外推薦。

根據高盛證券研究，比起傳統伺服器，ABF、PCB、CCL在生成式AI伺服器中的內含價值多出了2至7倍之多，看好AI伺服器投資大趨勢將驅動三大族群成長，估計2023～2025年間，ABF、高階伺服器PCB、雲端CCL的市場規模成長幅度分別上看5％、25％與14％。

在高盛的研究範圍中，最看好伺服器PCB供應商金像電，於生成式AI伺服器投資商機中受惠最深，將推測合理股價由122元，調高到140元；里昂證券日前才將金像電推測合理股價升至156元，金控旗下投顧則給予160元高目標價。高盛還看好CCL供應商台燿與台光電，股價預期為93元與250元，以及ABF／PCB／HDI供應商欣興，推測合理股價為235元。