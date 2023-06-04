2023年第14屆全國泰拳錦標賽，4日在台北體育館落幕，兩天共產生36個量級冠軍，其中兩場KO賽事頗具渲染力，包括台北格鬥運動館的陳禹希在成年男子組60公斤級賽事輕取對手，衛冕成功，並寫下連續8年全勝，連奪8金的泰拳傳奇；年僅10歲的方翔恩人小技高，在初次舉辦的兒童組賽事，也勇奪30公斤級冠軍，寫下3年贏得2金的壯舉。

今年26歲的陳禹希在準決賽以29比28、1分險勝「Muay Plus慕泰」黃雲瀚，決賽則是佔盡優勢，在第一局結束前，就KO中山拳館好手吳德隆。

陳禹希從第7屆全國泰拳錦標賽起，拿下過54、57到60、64公斤級金牌，可謂打遍國內泰拳英雄好漢無敵手，成為公認的武林盟主，他說：「這兩年體重維持較佳，沒有刻意減重，都打60公斤級。」

年僅10歲、就讀北投明德小學四年級的方翔恩，決賽面對宜蘭悍將泰拳中心詹博丞，同第一局結束前以「膝撞」加「後踹」建功，展現KO神技，贏得男童30公斤級冠軍。

前年方翔恩也曾在全國泰拳錦標賽奪冠，成為賽史上最年幼的金牌得主，去年因新冠肺炎疫情取消9到12歲組比賽，他則在世錦賽男童10歲組斬獲銀牌；教練鍾復表示，方翔恩心理素質佳，敢與對手近戰，是難得的練武奇才，「上台前他會緊張，一旦走上擂台就完全放開，勇於拚戰，心態轉變很快，非常難得。」

中華民國泰拳協會理事長張恩煌表示，今年全國泰拳錦標賽首次採IFMA國際泰拳總會記分規則，每場得分最多30分；此外，兒童比賽已獨立成組，不再附屬於青少年，也可見中華民國泰拳協會與國際同步的雄心壯志。