民進黨內性騷吃案事件連環爆，國民黨與時代力量同聲指責綠委封殺國民黨「要求檢討公務機關的性騒擾申訴流程缺漏提案」，台灣民意基金會董事長游盈隆今晚表示，民進黨團雖做出反擊和說明，但如果多數民眾形成「民進黨在硬拗」的印象，不無可能就是林智堅案的歷史重演。「候選人或政黨如果站在大多數選民的對立面，那必敗無疑」。

游盈隆表示，就像瘟疫一樣，民進黨性騷擾案連環爆，一個接一個，已經三四天，還沒有停下來，代誌相當不妙。賴清德要如何快刀斬亂麻，明快處理這些棘手問題？或許是上天對他要邁向大位前的考驗。

他說，性騷擾，是人權問題，也是道德問題。性質上，和學倫問題是一樣的。民進黨2022九合一地方選舉全面挫敗的起源因素之一，是沒有妥善處理林智堅學倫問題，以致一發不可收拾。2024總統與立委選舉，民進黨會重蹈覆轍，犯同樣的錯誤嗎？

游盈隆認為，目前看起來似乎不會，因為賴清德第一時間的因應，社會尚能接受，不像林智堅學倫案，蔡英文一步就深陷泥沼，無法自拔。但更重要的是，賴清德要如何妥善處理後續問題，尤其是涉案當事人和相關人等的責任，不僅受害者在看，社會大眾也在看。

今天國民黨與時代力量同聲指責民進黨58位立委封殺國民黨「要求檢討公務機關的性騒擾申訴流程缺漏提案」，民進黨團與個別立委雖也做出反擊和說明，但他分析，整體來看，不見得對民進黨有利。如果多數民眾形成「民進黨在硬拗」的印象，不無可能就是林智堅案的歴史重演，到時肯定會拖累賴清德。

游盈隆指出，性騷擾和學倫問題，本質上既然是道德問題，處理起來就要特別小心。候選人或政黨如果站在大多數選民的對立面，那必敗無疑。

2024台灣總統與立委選舉已經開打，他說，民進黨試圖將這場選舉定性為「民主與專制的選擇」，國民黨則試圖將其定性為「戰爭與和平的選擇」，民眾黨也高呼「聯合政府，團結台灣」，但這幾天已經被突如其來的「性騷擾問題」全面顛覆。。

如果未來選戰變成「性騷擾 VS. 反性騷擾」，或「誰較有誠意和能力反性騷擾」，那選舉結果會怎樣？他說，「還真的是個大問號！」

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