賴清德表示，苗栗是台灣代表性的城市，受到雪山山脈的包圍，它的外形像一顆鑽石一般，幾百年來它一直在綻放出它獨特的光芒，只要理想不變、堅持不斷，我們一定有辦法改變苗栗縣的未來。

賴清德對苗栗產業發展提出兩項願景，首先是「無煙囪觀光產業」，苗栗的觀光資源是22縣市中最豐富的，他在擔任行政院長任內，蘇貞昌院長及現在陳建仁院長，針對浪漫台三線，苗栗所屬的基礎建設跟觀光發展所需要的各項建設，都持續在推動當中，未來也一定大力支持苗栗縣觀光的持續發展。他也強調，蔡英文總統知道觀光產業對臺灣的重要性，已經決定將交通部觀光局升格為觀光署，顯示政府對觀光產業的重視。

第二是「農業生物科技產業」，苗栗縣的物產豐富，一定要創造更高的價值，未來將推動農業生物科技產業，讓農產品不要只是一次性的販賣，有更高層級的利用，就是農業生物科技產業，對農業產值有最大的幫助。

賴清德指出，苗栗也是台灣未來的城市，全世界都有一個共同的目標，就是2050年要達到淨零轉型，全世界每一個國家都積極的在推動綠能產業。苗栗得天獨厚有全臺灣第一個風力發電的示範場域，在上個月剛啟用的海能風場，每年預計可以發出15億度電，相當於38萬戶台灣民眾一整年民生用電。當風力發電來到苗栗，會創造更多的就業機會。對苗栗縣的發展會有很大的幫助，也因此苗栗對台灣來講，不管是過去現在或未來都非常重要，讓苗栗縣進步也讓國家持續的發展。

賴清德表示，目前苗栗縣基礎建設還很缺乏，未來會推動均衡台灣，在行政院跟地方建立一套機制，同時透過立法或修法，建立聯合區域聯合治理平台，由中央主動跟地方來合作瞭解地方的需求，讓地方的環境可以改善。

另外他也會持續推動，除了國際型科技的產業，協助中小企業升級轉型，還會更進一步的引入地方創生，支援在地產業，鼓勵年輕人創業、推動社會企業，讓年輕人可以回到故鄉，讓台灣每一個地方處處都可以安居，人人都可以就樂業，當年輕人回到故鄉，長輩才可以含飴弄孫，社會才有辦法更加穩定。