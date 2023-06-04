基隆一名男子阿新（化名）與A女有情感糾紛，前年2度尾隨對方強行脫下口罩強吻，阿新遭告上法院後，辯稱A女自願被親吻，但法官不採信，依強制猥褻等2罪，應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

判決書指出，阿新與女學生A有感情糾紛，2021年12月間阿新意圖與A女對話，便潛入A女就讀的學校埋伏堵人，還將A女強行拉到空無一人的教室，對A女拳打腳踢阻止離開，藉機搶吻得逞。

事隔5日，阿新故技重施，再度強行拉著A女到走道，以暴力方式阻止A女離去，親吻得逞，過程中A女的頭皮、右手及雙膝都受傷，A女先向母親轉告自己遭阿新侵犯，隨即報警處理。

基隆地院審理時，阿新表示2人僅是有感情糾紛，發生過扭打，親吻行為是出自A女的意願，但法官勘驗監視器畫面及A女身上驗得的DNA鑑定報告，最終不採信阿新說詞，考量阿新與A女達成調解，依強制猥褻等2罪，各處有期徒刑6個月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。