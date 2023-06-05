北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天與土耳其總統艾爾段討論瑞典申請加入北約一事，但未取得突破。瑞典、土耳其官員預計12日那週再次會面，試圖消除分歧。

綜合法新社與路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天要求土耳其停止反對瑞典加入北約，並稱瑞典已處理土耳其提出的安全疑慮。

史托騰柏格在伊斯坦堡跟艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面後告訴記者，「瑞典已採取顯著的具體步驟來回應土耳其的疑慮」，「瑞典已盡了自身義務」。

史托騰柏格還說，土耳其、瑞典、芬蘭官員將於12日那週會面，進一步討論因為土耳其和匈牙利反對而受阻的瑞典入會案。

艾爾段最近連任成功，將再執政5年，史托騰柏格與數十位各國領導人昨天在安卡拉參加艾爾段盛大的就職典禮。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約成員國全數批准，而芬蘭已於4月正式加入北約。

但土耳其遲遲不同意瑞典加入北約，艾爾段指控瑞典窩藏「恐怖份子」，特別是被土耳其及其西方盟邦納入黑名單的「庫德工人黨」（PKK）成員。（譯者：楊昭彥）1120604