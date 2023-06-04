美國最近一份民意調查指出，有76%的成年人支持核能發電，反對者掉到24%，這是連續第3年，美國民意高度支持核能。分析師表示，當人們對核能的了解越多，他們就越喜歡它。

世界核能新聞(WNN)報導，由 Bisconti 與 Quest Mindshare Online Panel兩個民意機構，在4月28日到5月5日期間，進行的全美國核能輿情大調查，訪問了1000名有代表性的美國成年人，誤差幅度為正負3個百分點。美國自1983 年以來，共進行 87次全國性核能意見調查。

調查發現，76%的受訪者選擇「強烈支持」或是「相對贊成」使用核能作為美國的發電方式之一，僅有24% 的受訪者表示反對。Bisconti 指出，這些數字從2021 年以來，就呈現如此高峰，在統計上沒有變化。在過去的10年中，對核能的好感度，穩定在60%的範圍內，並且持續走高。

Bisconti 說，對核能正向的原因，主要是它價格合理、可靠、而且高效率。同時，核能也對清潔空氣、氣候變化有正效益。另外，俄烏戰爭、能源自主、能源安全的主題，倒是還沒有成為支持核能的主要理由。

反對核能的意見，主要集中在危險上，儘管有些人確實提到核能正變得更安全。有意思的是，在關於反對核能的開放式問卷中，提到核廢料處理的比例變低了。

調查顯示，人們對核能的了解越多，他們就越喜歡它。到 2023 年，在表示「對核能非常了解」的人們當中，74%的人選擇「強烈支持核能」，只有4%的人「強烈反對核能」。

顯然大多數美國人對核能以及相關應用，抱持著贊成態度。86%的受訪者表示，核能在未來幾年，在美國電力需求將發揮重要作用，而89%的受訪者同意應該續續簽准「符合聯邦安全標準的」核電廠的使用許可(也就是延役舊核電廠)。87%的人同意美國現在就應該以政策、獎勵的方式，投資與發展先進設計的新式核電廠；71%的人們同意美國在未來要建設更多的核電廠。

Bisconti 表示：「在對能源、環境的擔憂背景下，對核能的支持明顯增加。 核能的好處正在公眾討論中持續被提及，並且這些正向消息正持續對外傳播。」