民進黨近來性騷事件連環爆，引發熱議。臉書粉專《工程師看政治》指出，8位以上的受害者被接連性騷擾，還被壓著不能說話，這就是結構性的問題。他甚至質疑，性騷事件連環爆，根本原因是來自於總統蔡英文的放緃。

「工程師」4日在臉書粉專指出，一個人被性騷擾，可說是個案，但高達8位以上的受害者被接連性騷擾，還被壓著不能說話，就是結構性的問題。

「工程師」點出，因造謠含萊劑牛肉麵而下台的丁怡銘，回鍋當行政院顧問，躺著領月薪11萬；私菸案的高層人員，表面記過，之後全數升遷，改任英國公使、少將、國防大學副校長、華航聯合管制處處長等等，只有基層扛罪。這些案例告訴我們，黨極度包庇自己人，無論怎麼背信、傷天害理、貪污舞弊，都無所謂，只要忠心，黨絕不虧待，物以類聚，蔡英文如此，她的部長、院長、副祕書長等等高官，通通有樣學樣。

「工程師」接著表示，如果民眾有道德感，媒體有監督力量，或許還能阻止一些災難發生，但很遺憾，如今NCC淪為打手，泛綠媒體佔比上看8成，黨信眾思想高度可控，幾無抗衡力道可言，即便不是黨的信徒，關鍵時刻也只要一句「抗中保台撐香港」，就可以擺平一半。

「工程師」點出，再回頭看這些案例，就能理解發生的原因。通常人們要的，不外乎是錢或性，要錢，就用國家機器去輾壓，8400億又8400億，愛怎麼拿就怎麼拿；如果要性，就對那些懷抱理想、懵懂無知、少不經事的年輕女性下手，反正出事，上頭會罩著，就連林飛帆都不會處理，其餘可知。

「工程師」認為，表面上加害者是陳右豪、林男固、許嘉恬、林飛帆等人，但根本原因是來自於總統蔡英文的放緃，再往源頭追，所有那些到今天仍袖手旁觀、一聲不吭的信眾，其實都有關連。就像韓國的宗教詐騙一樣，教主、左右護法、黨工、教友，通通都有責任。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！