第廿屆「香格里拉對話」亞洲安全會議在新加坡香格里拉飯店舉行，美國防部長奧斯汀在晚宴開幕式上，曾和中國大陸國防部長李尚福有過短暫交談與握手，「但沒有進行實質的交流」。前大使介文汲表示，李尚福當面打臉奧斯汀，是做給世界各國看的，主要給東協國家看，第三方有一個舉動就是保持距離，這對美國比較不利。

介文汲4日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，大陸火箭軍，尤其東風系列導彈，紛紛部署完畢。事實上美國已經在撤退了，美國把軍事設施分散到各個小島小基地上。

介文汲接著表示，這一在香格里拉對話，李尚福當面打臉奧斯汀，是做給世界各國看的，主要給東協國家看。中美「打」起來，第三方有一個舉動就是保持距離，不是跟某一方保持距離，而是跟兩方都保持距離，這對美國比較不利。

介文汲指出，過去美國比較積極主動在拉攏，可是現在中國大陸跟大家講，我跟美國人已經扯破臉了，你們以後自己看著辦，這基本上對第三者發出強力的訊號，我跟美國已經在極限邊緣，你們罩子放亮一點、不要被流彈所傷，所以這對美國比較不利。