新竹市南寮漁港前年8月發生死亡悲劇，75歲老婦人在遊客服務中心附近晨運時，遭6隻流浪狗攻擊致死，新竹地院審理後，上月判決市府要賠償家屬269萬元，市府也已經提起上訴，但新竹市長高虹安認為「政府行政要近乎人情，不能純粹依法論法，仍要考量實際的人民感受」而交辦產發處「撤回上訴」。

前年8月22日清晨，死者當時正在南寮遊客中心附近散步，突然遭6隻流浪狗團團包圍，狗兒們對老婦發起攻擊，婦人因年邁而無力反抗，在逃跑的過程中跌倒致死，其家屬心痛不已，向新竹市府提出國賠。

法院判決指出，市府坦認事故發生前，當年現場至少接獲3起申請流浪犬捕捉事件，案發現場已有流浪犬長期聚集，存在危害市民生命、身體安全問題，但市府沒有任何主動捕捉流浪犬的作為，認市府應就其怠於作為而發生本事故，須負擔國家賠償責任，應屬合法、合理、合情。判新竹市府需賠償家屬269萬元。

而判決上月出來後，新竹市府也提出上訴，此消息讓家屬難以接受，直呼政府機關在欺負平民百姓，其女婿接受媒體採訪時更憤怒表示「一位新竹市民平白無故摔死在你的旅客服務中心斜坡處，我是不是該發新聞稿跟新竹市府公開道歉，說岳母的血還髒了你的地了？」

而高虹安在知道闡發處已提出上訴後認為不甚妥當，指示「政府行政要近乎人情，不能純粹依法論法，仍要考量實際的人民感受」，現已交辦產發處「撤回上訴」，以求人民權益及法律見解中的平衡，也強調仍會持續關注動保議題，並在兩年前的經驗中吸取教訓，愛護動物也要保障民眾安全。

更多 CTWANT 報導