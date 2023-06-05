曾經聞名一時的台中北屯太原夜市，由豐邑機構買下7300多坪商業區精華地，於去年(2022)2月熄燈，該土地成交金額為2022全台十大土地交易之一，2023推出北屯旗艦級大案豐邑「太原YES」，同名太原夜市，引發熱議。

豐邑機構於此精華地段，籌備200億築城計畫，7300多坪商業地分二期推案，一期推出豐邑「太原YES」，打造6200坪國際花園城，基地退縮出3600坪廣闊私家花園，24層跳島森態建築更是該區未來地標級建築。

豐邑機構於北屯百億醫療園區推出新案「太原YES」，該區域的發展潛力與房價漲幅亦值得期待。(太原YES提供)

北屯最大公共建設，由中國醫投資157億興建的「台中市立綜合醫院」現正如火如荼興建中，預計2025年底完工營運，完工後數千名醫護人才將進駐服務，強大的住宅剛性需求將帶動區域強勢發展。

「台中市立綜合醫院」預計2025年底完工營運，區域住宅剛性需求大增。(太原YES提供)

根據實價登錄揭露，太原夜市土地易主豐邑機構，整筆交易分成3筆，土地總坪數約為7315.63坪，合計總價為44.8億元，換算土地單價約有61.2萬。據了解，「太原YES」基地6,234坪，擁有3,600坪泳池莊園，房型坪數規劃25至45坪，2至4房規劃，打造5棟超高森態建築，開價每坪53至57萬元。

「太原YES」擁有3,600坪私家泳池莊園，開價每坪53至57萬元。(太原YES提供)

台灣房屋十期軍福特許加盟店店長劉凌志指出，「太原YES」位於單元14重劃區，屬於新興社區，由於購地土地單價6字頭，再加上營造成本高漲，該指標建案推出後極可能帶動區域新屋行情，成為北屯新核心區段。

觀察北屯區近年房價，信義房屋文心中清店店長謝明哲指出，目前北屯新屋每坪單價漲幅高達50%，位於核心位置的水湳經貿園區已站穩7至8字頭，而11期與14期重劃區指標建案已逾5至6字頭，次核心之單元12及北屯機捷指標建案也來到5字頭，未來北屯市醫特區剛性需求帶動的房價漲幅潛力令人期待。

豐邑太原YES

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