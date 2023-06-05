輝達（Nvidia）創辦人應台大之邀來為應屆畢業生致詞，他一身黑皮衣逛夜市，到台大一開口就用台語，引起全場喝彩，之後，他到台北電腦展Computex演講，台塑集團大家長王文淵率各部門主管坐在台下聆聽，然後隻身拜會雲達科技，把黑夾克穿在雲達總經理楊麒令身上，他舉重若輕，態度瀟灑，成為台灣人心目中新偶像。

輝達成為ＡＩ軍火商

另一邊，Nvidia股價撼動全世界，五月二十五日晚上黃仁勳逛饒河街夜市，手上提了一包麻花捲的當下，Nvidia發布到四月底止的第一季業績報告，營收七一．九億美元，衰退十三％，淨利二○．四億美元，成長二六．七％，ＥＰＳ一．○九美元，乍看這張成績單，並沒有顯得太突出，如果換成新台幣，營收約二二○七億，相當於台積電第一季營收五○八六．三億的四三％；Nvidia淨利六二六億，與台積電的二○六九．八六億相比，還不到三分之一，但是Nvidia預告接下來的下一季，訂單會有意想不到的驚人成長，營收目標上看一一○億美元，還有第一季的數據中心晶片出貨四二．八億美元，成長一四一％，這引來市場高度重視，Nvidia股價在當晚盤前大漲二九％，帶動費城半導體指數及台積電的股價，這是黃仁勳帶來的ＡＩ新時代，Nvidia正式成為ＡＩ最重要的「軍火商」。

二十五日Nvidia收盤大漲七四．四二美元，股價收在三七九．八美元，市值拉升到九三九二．七四億美元，飆漲效應帶動費城半導體指數大漲二一二．六三，當天台積電ＡＤＲ也大漲十．八二美元，股價收在一○○．九五美元，市值跑到五二三五．七五億美元，接下來全世界半導體產業全被Nvidia帶著奔跑，二十六日Nvidia又上漲九．六一美元，股價收在三八九．四六美元，市值推進到九六三一．八五億美元，盤中最高價來到三九四．八美元，市值已跑到九七五一．五六億美元，三十日又大漲十一．六五美元，收盤四○一．一一美元，市值九九○七．四二億美元，盤中最高四一九．三八美元，市值跑到一．○三五八兆美元，這是驚人的神紀錄。

美國大市值公司，Apple一度挑戰三兆美元，微軟也到二．五兆美元，Google一度到二兆美元，Amazon曾挑戰一．五兆美元，往下是Tesle市值一度到一．二四八六兆美元，然後是FB（Meta）到一．○二四六兆美元，Nvidia是第七家市值突破兆美元的企業，依市值排列，現在是Apple、微軟、Google、Amazon外的全美第五大市值企業，如果把沙烏地阿拉伯的Aramco加進去，Nvidia是全球第六大市值企業，這是十分不得了的成就。

Nvidia股價登峰造極，這是市場憧憬未來的ＡＩ帶來產業新革命，如果以Nvidia目前的業績，ＰＥ已高達二○八倍，殖利率只有○．○四％，衝到四○○美元的Nvidia一點也不便宜，市場也有人把它視為泡沫，但這是二○二三年全球升息下的新生態，一家Nvidia照亮全世界。

台股產生新的化學效應

去年以來美國強力升息，Fed利率已升抵五～五．二五％，升息後座力正逐漸顯現，大家發現台灣上市櫃公司連續兩季獲利都在五千多億元左右，相較於先前一季大賺一兆元的景象已經減半，在疫情中虎虎生風的ＩＣ設計公司，很多面臨虧損窘境，大多數企業都面臨庫存去化調整的問題，今年產業景氣、基本面令人憂心，但是黃仁勳帶來這場ＡＩ新革命無疑已是二三年最大的亮點，而且Nvidia正在改變世界，也改變資本市場生態，台灣股市也因為Nvidia產生新的化學效應。

這場ＡＩ革命，起頭是微軟的OpenAI，這次微軟股價跑到三三五．七四美元，市值二．四七八兆美元，已距歷史天價三四九．六七美元不遠，Google這次也跟上微軟腳步，有了Nvidia帶動，今年費半指數拉升到三六四三．九四，已拉出四三．九％的大漲幅，美國科技股Nasdaq也因為半導體股搶眼表現，漲幅遠大於道瓊指數及S&P 500。

台股也是這一波Nvidia熱浪下的受益者，台積電第一季獲利是Nvidia三倍多，對照最喜歡說大話的Intel首季虧損二八億美元，AMD首季淨損一．三九億美元，南韓三星首季淨利只有六四○○億韓元，台積電表現都可圈可點，儘管巴菲特以地緣政治為由在第一季出清台積電ＡＤＲ，但是台積電股價仍漲上五七四元，台股也因為台積電，撐高了加權指數，寫下一六六八三．七六的今年高價。

如果從今年的基本面來觀察，首季台灣出口九七七．五二億美元，年減十九．一七％，外銷接單也呈現連續八個月的衰退，這當中，四月外銷接單中，半導體為主的電子產品少了二一．九％，資通訊產品因為最早出現反轉訊號，四月只小幅衰退○．九％，這也以看出最近ＡＩ伺服器效應，廣達、緯創、英業達、技嘉等股價領先大漲的底蘊。

兩岸貿易占比快速下降

台股與費城半導體連動很高，去年台股指數跌到一二六一九，很多人看會跌到一萬一千，甚至殺破萬點，這是因為大家悲觀預期，現在升息後座力出來，台股反而跑到一六六八三，這也是因為台積電大漲到五七四元的緣故，這又應驗了「成也台積電、敗也台積電」的道理！台積電拉高了指數空間，但台灣基本面不佳，這是不爭的事實。

去年台灣半導體出口一八四一．三六億美元，成長十八．四％，其中對中國出口一一六○．○九億美元，成長十一．七％，但今年第一季全台半導體出口三八三．二一億美元，衰退十六．五％，對中國出口二一八億美元，衰退二七．六％，這也影響台灣全年對中國的出口，首季台灣對中國出口三四三．三五億美元，整體衰退三○．四％，兩岸的貿易占比正快速下降，二○二○年台灣對中國出口占比最高四三．九％，今年第一季已降到三五．一％，這也是台灣出口衰退，ＧＤＰ首季出現三．○二％負成長的原因之一。

台灣總體經濟歷經三年高速成長後，今年面臨挑戰大，尤其中國經濟下行的風險，因此，指數愈往上爬，風險伴隨升高。台股站在一六六八三，已是很高的位置了，這一段時間，大家回頭看，去年漲幅很搶眼的東協市場，除了印度仍一枝獨秀，大多數市場都是空頭排列，過去經濟成長耀眼的越南，面臨共產黨路線鬥爭，去年河內股市大跌五五．五％，胡志明股市下跌三七．六％，迄今仍一蹶不振。中國深滬股市及港股都跌破年線，呈現相對弱勢。

這次在地緣政治衝擊下，台股與日股成為美股外最搶眼明燈，一直以來一蹶不振的日本日經指數，今年成為全球最亮眼焦點，從年初最低的二五六六一．八九大漲到三一五六○．四三，拉升二二．九九％，寫下三三年新高，從全世界創新高原則來看，台股在二○一九年正式突破一二六八二，日本在一九八九年的最高點三八九五七，很可能也會在今年達標。（全文未完）

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