大陸製造C919客機歷時16年的科研和測試後，於5月28日進行首次商業飛行，成為外界關注焦點。但路透社引述航空行業分析師說法指出，C919想挑戰波音和空中巴士這兩家龍頭的地位，至少還需要10年的時間，並分析C919太仰賴西方公司的零組件是未來一大考驗。

航空諮詢業者「航空動力諮詢」(AeroDynamic Advisory)常務董事艾波拉費(Richard Aboulafia)表示，C919在很大程度上仰賴西方公司的零組件，重要的引擎和航空電子設備主要供應廠商來自美商通用公司、法國賽峰集團和Honeywell等國際公司。

艾波拉費提到，大陸商用客機的重要零件和技術幾乎完全依賴西方公司，分析指出，大陸立場親俄，若因援助俄國武器而遭到歐美貿易制裁，恐導致大陸本土航空業發展陷入停頓。像是大陸自2007年以來著手開發的新舟700(MA700)飛機，重要引擎使用的是加拿大普惠PW150型(Pratt & Whitney Canada PW150)，但加拿大與美國2021年9月聯手拒絕發出引擎的出口許可證，使得後續開發計畫陷入停滯。

報導提到，雖然大陸為了C919客機正在研發長江-1000A(CJ-1000A)引擎，作為通用、賽峰產品的替代品，但預估至少要到2030年才會投入使用，而且長江-1000A引擎也嚴重依賴西方技術，一旦遭到制裁很容易被迫停止研發。

C919已完成首次商業飛行，波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）則表示，全球有3家供應商不應該成為令人害怕的事情，「對此過度焦慮太愚蠢了。」他的發言似乎想淡化波音、空巴雙頭地位遭挑戰說法的意味。

大陸方面則信心滿滿，C919相關產業鏈也被期待未來進一步國產化，以及大批量訂單的製造交付商機，除截至2022年底已累計獲得32家客戶、1035架訂單，預計未來5年內產能規劃達到150架。浙商證券研報指出，未來20年大陸客機市場價值將超9兆元（人民幣，下同），單是國產客機訂單價值就超過1兆元。