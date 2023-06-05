5月5日，力晶科技旗下的晶合集成的A股股票，在上海交易所科創板正式上市。掛牌儀式上，安徽省合肥市重要官員幾乎全員出動，官網上也大大地寫著「中國芯，合肥造」。

投資晶合集成 科創板掛牌

但外界可能不知道，力晶科技是晶合集成的第2大股東。根據晶合集成最新公告，晶合集成第1大股東是合肥建設，持股23%，力晶則持有20%股權。值得注意的是，晶合集成的發展基本上就是由合肥政府主導，但從總經理蔡輝嘉在內5名關鍵技術人員，全部都來自台灣。

而《財訊》報導指出，根據集中保管結算所的資料，截至今年5月19日，力晶的股東人數仍有26萬人；力晶仍是公開發行公司，不過幾年前，力晶轉型為投資公司後，董事長黃崇仁先是將在台灣持有的晶圓廠，以力積電名義在台上市；而另一個計畫，就是要推動在中國投資多年的晶合集成，在中國科創板掛牌上市。

晶合集成掛牌後，股價從第1天收盤價19.87元人民幣，緩步上漲至21.94元人民幣，5月19日時，市值已達440億人民幣（約合新台幣1950億元），遠高於力積電1230億元新台幣的市值。

《財訊》也發現，當年會成立晶合集成，是中國安徽省政府為了實施「芯屏汽合」政策，在大力投資面板後進軍顯示面板驅動IC，委託力晶經營建立的公司。2015年，合肥市政府和力晶簽定《框架合作協議》、《投資參股協議》及《委託經營管理合約》，由力晶移轉技術，在力晶加持下，晶合集成花了6年的時間，從零開始變成一家賺錢的公司。

晶合集成的主要業務是生產面板驅動IC，主要製程包括150奈米、110奈米和90奈米，並正在進行55奈米製程12吋晶圓的風險試產，接著將開發40奈米製程，這些技術平台，不只和中芯有相當的技術差距，和台灣力積電也有差距。

但由於面板驅動IC的成本結構和成熟製程相當契合，加上2021年半導體大缺貨潮，因此晶合集成獲利大幅改善，聯詠、奕力、奇景這些顯示驅動IC設計公司，都是晶合集成的大客戶。但以營收規模計算，2021年時，晶合集成只是中國第4大晶圓廠，仍落後於中芯、華虹、華潤微。