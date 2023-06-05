下背痛（腰痛）是不少人的困擾，許多患者深信維持正確姿勢就能遠離痠痛，復健科醫師表示，眾多研究已證實，多數疼痛均非來自於錯誤姿勢，反而是人們害怕運動或姿勢錯誤，導致肌肉緊繃少彈性，才是讓下背痛好不了的真正原因。因此，有酸痛困擾的人應「多運動、放心動」，即能改善下背痛的問題。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，近來他遇到好多位下背痛的患者，因為看了許多網路影片，相信只要維持正確姿勢就能治癒下背痛。因此，這些患者隨時關注自己的姿勢，深怕不小心彎了腰，又造成椎間盤、神經的崩壞。

他表示，眾多的科學研究證實，多數疼痛都不是源自錯誤姿勢，但若是人深信疼痛是由不良姿勢引起，那麼一切症狀都有了「不存在」的原因，例如，今天腰痛是因昨天彎腰擦地板、或是注意姿勢就能改善骨盆前傾倒致的腰痛。

他表示，許多患者基於對下背痛的錯誤認知，而害怕運動、高度注意身體症狀、姿勢緊繃缺乏彈性、因疼痛而感到恐慌，這些才是科學明確證實會讓下背痛長期好不了的危險因子。

王思恒表示，在短暫的門診過程中，要改變患者的信念並不簡單，但只要經檢查，確認並非嚴重構造問題所引發的背痛，他都鼓勵患者，應多運動、放心動，而非把全副心思都放在姿勢與疼痛上，也非隨時隨地緊盯自己的姿勢，就能遠離下背痛。