星座專家唐綺陽分析6／5~6／11星座運勢，本周金星進入獅子座，隨著金星及火星都在獅子，意味著桃花月的到來，此時金牛座、天秤座能明顯感受到影響，對時尚和美的事物有所追求，熱衷於打扮得更加亮眼；同時，親子、寵物相關的話題也會變多。

受到金星跟冥王星對分影響，網紅、演藝圈以及政治圈的能量正在交換，無論是網紅將影片做得更像節目，或是電視台逐漸網紅化，甚至是演藝圈的人投入政治圈，或者政治人物把自己經營得像明星，這股能量轉換十分明顯。另外，土星在雙魚停滯，摩羯座會特別有感，同時對於過往傷害或委屈之事，將有機會獲得平反。

星象影響：金星進獅子、土星停滯。

【累的：獅子、處女、天蠍、射手】

獅子：工作及愛情上避免成為爛好人，容易造成誤會

處女：煩心事影響睡眠與健康，感情上別當悶葫蘆

天蠍：事務繁多需花心思整理，戀愛方面別急著辯解

射手：靜下心釐清問題再處理，與另一半不要拒絕溝通

【穩的：金牛、雙子、天秤、雙魚】

金牛：創意點子大爆發，魅力來自於幽默感

雙子：貴人來自風象星座或男性，感情上需更強勢

天秤：默默整理善後工作，戀愛方面勇於表達意見

雙魚：人緣好，吃喝玩樂機會多，展現品味能帶來戀情

【讚的：牡羊、巨蟹、摩羯、水瓶】

牡羊：機會湧來需評估抉擇，感情方面誠意很重要

巨蟹：家的能量與財運爆發，適合與另一半居家約會

摩羯：活潑點會更有魅力，積極展現浪漫的一面

水瓶：事業向外拓展機會多，尋找理念相同的對象