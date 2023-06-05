美國第7艦隊官方臉書粉絲團2日公佈了一系列照片，照片中顯示出來自第31海軍陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit）的F-35B閃電II試戰機（F-35B Lighting II），夜間正準備從海軍兩棲突擊艦美利堅號（LHA-6）的飛行甲板上起飛，罕見夜訓畫面精彩曝光。對此，前立委蔡正元4日就表示，「美國第7艦隊沒有特別厲害到哪裡去，這種艦艇在東風導彈的攻擊底下，比航空母艦更沒有生存的機率」，引發討論。

美利堅級兩棲突擊艦（America-class amphibious assault ship）要作為兩棲登陸作戰中進行空中支援的投射平台。（美國第7艦隊官方臉書）

美利堅級兩棲突擊艦可選擇搭載不同的機隊組合。其中一種艦載機配置包括12架MV-22垂直起降運輸機、6架F-35B戰鬥機、4架CH-53E「超級種馬」重型直昇機、7架AH-1Z「蝰蛇」攻擊直昇機或UH-1Y「猛毒」通用直昇機，以及2架MH-60S「海鷹」搜救直昇機。這使得美利堅級兩棲突擊艦成為一種高度靈活的艦艇，能夠根據任務需求進行機隊調整。

蔡正元4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「F-35B是一款匿蹤戰機，其實所有的艦載機都會進行夜訓，前一段時間山東艦也在進行夜訓，所以夜訓是正常的」，蔡正元也坦言，「美國第7艦隊沒有特別厲害到哪裡去，他們現在也不是航空母艦夜訓，是用一個戰鬥突擊登陸艦做夜訓的，而這種艦艇在東風導彈的攻擊底下，比航空母艦更沒有生存的機率，拿這個來夜訓沒什麼太大的意義」。