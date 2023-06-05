美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。前海軍艦長呂禮詩4日指出，「為什麼解放軍軍艦不讓呢？因為現在對於台海、南海，中國大陸認為這是抵近偵查」，引發討論。

呂禮詩4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我認為他們是一個交叉相遇，交叉相遇就是說，第一個船沒有煞車；第二個海上有避碰規則，他有很多內容，如果是從後面過來的話我們叫它是追越，追越跟交叉相遇完全兩個樣」，呂禮詩更提及，「如果是追越的話解放軍軍艦要付責鍾雲號的安全，但從這角度看是交叉相遇，按照避碰規則來看，解放軍軍艦是需要讓路的」。

呂禮詩最後更分析，「但為什麼解放軍軍艦不讓呢？因為現在對於台海、南海，中國大陸認為這是抵近偵查」，呂禮詩也提到，從2020年起，解放軍近岸防禦從「武裝海島、鞏固近岸空防」向「反低空破防、嚇阻抵近偵查」推進，我們現在看到就是這個狀況。