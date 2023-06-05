美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，而美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，前立委郭正亮4日就表示「殲-16驅走RC-135、美軍軍艦被挑戰，這就是中國大陸在展示軍事上的新規矩」，引發討論。

郭正亮4日在中天節目《國際直球對決》中表示，「我覺得這次美國在香格里拉開會之前，碰到RC-135被殲-16驅趕走，這事實上在大國博弈裡面，是一個非常沒有面子的事，這等於是被人家畫紅線，政治出手跟軍事出手是不一樣的」，郭正亮更驚呼，「那美國被這樣強制驅離，要不要回手？不回手周邊國家怎麼看你？」

郭正亮更坦言，「這裡我覺得中國大陸做這個事情是故意的，他就是要畫紅線，他覺得自由航行不是這樣定義的，抵近偵查不等於自由航行」，郭正亮最後更說，「中國大陸就是要逼美國的行為要有一定的紅線，中國大陸現在就是要開始定義，未來可能都是這樣，所以我認為連續兩個事件，殲-16驅走RC-135、美軍軍艦被挑戰，這就是中國大陸在展示軍事上的新規矩」。