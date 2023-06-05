2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》上月29日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就表示，「賴清德的民調支持度從41％掉到36％，他的天花板在下降中，這是很危險的」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，「已經開始了，性騷案這再燒下去就是他的天花板」，吳子嘉分析，「這兩個月是國民黨最亂的時候，結果賴清德的民調支持度從41％掉到36％，他的天花板在下降中，這是很危險的」。

吳子嘉最後更坦言，「當然民進黨的鐵盤很硬，有25％絕對跑不掉，一定開的出來，但最後會有什麼結果不知道，這種事情越來越多，對民進黨和賴清德會是好事嗎？」