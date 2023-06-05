美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。政大國關中心研究員嚴震生4日在《麥玉潔辣晚報》節目指出，美國門羅主義就是自己的勢力範圍不容外力介入。但美國自己卻對別人侵門踏戶，像南海問題，越南跟中國再怎麼不好，也沒請美國來。美國司法講無罪推定，但外交上卻大搞有罪推定，雙重標準很嚴重。

嚴震生表示，美國可能覺得自己是一個真正的民主國家，他從英國獨立出來，帶出來一套所謂的共和制，他有他的一些優勢。但後來也慢慢被挑戰，因為印地安人跟黑奴等等的問題，但他始終認為說，我是帶領世界文明，一直覺得說我做的都是對的。

嚴震生提到，那美國就會有一種觀念說，如果美國不出面處理問題，世界會更糟，他一直有這個想法。所以看他的海軍，全球上走透透，他可以到你的門口來侵門踏戶。他就自己宣布，1823年的門羅主義，到今年剛好200年。他這個門羅主義就是說，拉丁美洲是我們的勢力範圍，不容外界介入。你美國的勢力範圍，不容外力介入，但是你自己可以到各地去，而且都是到人家的家門口。

嚴震生指出，可以看到在波斯灣也好，針對南海的地區，甚至在土耳其、地中海附近也是如此。如果看美國這種態度，他大概就是認為說，我是在捍衛其他的國家。但現在就要問了，如果他覺得中國大陸展現武力侵略的意圖，但有國家請你來嗎？

「好像沒有耶！」嚴震生強調，即使是越南跟中國再怎麼不好，越南人有說：欸！美國請你來幫忙一下，讓中國稍微克制一下？好像也沒有國家請美國來，他就自己過來，因為他說，我認為你可能會有不法的舉動。但美國人自己最相信什麼東西？就是：一個人有罪，除非你證明他有罪，否則他就必須是無罪的、清白的（無罪推定）。但是現在在外交事務上都沒有，他就認定你有罪，除非你可以證明自己是清白。

嚴震生直言：「我覺得這個是目前美國雙重標準最嚴重的部分！」