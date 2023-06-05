據西班牙《國家報》英文版當地時間5月31日報導，美國太空總署（NASA）局長比爾·尼爾森表示，對中國積極發展登越計劃感到憂心，強調若先美方一步抵達月球南極，中國會將此處「佔為己有」，霸佔這裡可能存在的水冰資源。前立委郭正亮4日在《國際直球對決》節目表示，美國展現對航太掉隊的憂慮，主要因為航太預算愈來愈少，錢都分配到軍工等項目，不同政黨執政也很難有長期計畫。

「那個是美國的想法，美國向來是做到了就壟斷資源！」郭正亮表示，中國大陸的計畫大家都知道，就是邀請17國一起參與，很多國家都有項目隨之升空。這次技術水平跟自己比是進步很大，連特斯拉執行長馬斯克也寫了推特，說絕對不能低估中國這次的成就。

郭正亮提到，因為大陸發展的時間不長，所以是從這個角度看，他進步神速，跟美國與俄羅斯當然還有一段距離。中國大陸講話比較謹慎，過去估計的時間表都有做到，現在突然拋出2030說要登月，也一定不是空穴來風，所以美國會當真，因為過去宣布的時程表基本上都做到了。

「美國為什麼會掉隊？我覺得最主要是因為他航太的預算愈來愈少！」郭正亮強調，然後不同政黨執政，也很難有長期的計畫，這跟當年登月計畫有這麼強大的共識，是不一樣的。那時候要跟蘇聯比的危機感，而且當時美國沒有那麼多高科技項目同時在推。

郭正亮指出，現在軍工產業有太多同時的項目在推，還有債務上限等問題，簡單說就是錢少了，又分配到各種計劃，就有點青黃不接。NASA發言人講的那個，已經完全違反常識了，事實上太空怎麼能夠幹嘛呢？太空、南極，這些都是人類資產，所以不知道他在鬼叫什麼？

「我覺得他是對自己經費不足，難以有長期的計劃，感到憂慮！」郭正亮直言，美國真的想要有10年以上的長期計畫，政府來推真的非常不容易！這是他的體制造成的。中國大規模的高科技突破，都是經年累月推出來的，很多都是累積了10年以上的成就。