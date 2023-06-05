世界羽聯BWF超級750新加坡羽球公開賽6月6日開始，這一站賽事台灣球迷也可以看到期待的戴資穎出賽，已經到新加坡備戰的小戴，透過IG限動分享與一位球迷13年前和現在的合照對比圖，並回憶2010年首次在這一站賽事打到冠亞軍賽，且那時遇到她16歲生日，全場為她唱生日快樂歌令她難忘。

戴資穎曾在2017年、2019年新加坡公開賽拿過冠軍，這個月20日她就要滿29歲，今年4月出席贊助商活動時，已經透露選手生涯打到明年應該就不會再參賽。

對於欣賞戴資穎球技的球迷來說，現在每場比賽都珍貴，已經為新加坡賽事備戰的小戴，4日晚間上傳和一位當地球迷的合照，小戴還補上兩人13年前的合照，寫道：「13年後的相遇，2010年是我第一次到新加坡打到冠亞軍，當天是我的16歲生日，全場為我唱著生日快樂歌，那真的是最難忘的一場比賽。雖然當天我拿到亞軍，但我相信這一切都是最好的安排。」

戴資穎也加碼分享另一張16歲的照片，比賽中常被拍到戴著頭帶、護腕、戒指出賽的她，笑說：「喜歡戴東西在身上的習慣一直沒有改變，還越來越多呢！」

目前世界排名第3的戴資穎，在2023年新加坡公開賽首輪要對上世界第18名丹麥選手克里斯多佛森（Line Christophersen），雙方過去交手6次，小戴都贏得勝利。