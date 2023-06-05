民進黨性騷擾連環爆，引發輿論譴責。媒體人董智森4日在《週末大爆卦》節目提到，2018年metoo運動風潮從歐美吹到台灣，綠營前立委黃淑英當時就曾自爆，自己曾被一個「有名的政治人物」摟腰、摳手心，「我不會說是誰，但我希望說出來！」董智森強調，但民進黨其實不太怕，因為選舉還有七個月，現在說要查，只是要替選情降溫。而我們社會對性騷擾的縱容，就是投票給民進黨，讓綠營覺得做什麼都是對的。

「你在家裡發現1隻蟑螂，我保證你家裡大概有100隻！」董智森表示，現在抓到1隻，很多人就願意爆料：因為別人都講出來了，我隱忍這麼多年，所以我也出來講！可以看到在這個黨裡面，性騷擾是他們的DNA，層出不窮、到處都是，看到這種情況，你有什麼辦法？

董智森提到，以前民進黨有個立委叫黃淑英，她說醫界有個大老，跟她相處的時候抓著她的手，在她手掌心裡摳摳摳，這當然有暗示，她就想說你怎麼可以這樣？後來民進黨有沒有去查？沒有！那民進黨現在為什麼說這個要查那個要查？因為要替選情降溫！

「你現在如果要去做民進黨的好感度什麼的，一定大家吐口水！」董智森指出，但民進黨其實不太怕，因為選舉還有七個月，你這個議題也不可能討論七個月。他們現在就是，你們要指責我們，我們就趕快說我們要怎麼樣處理，最後不了了之。

董智森強調，過去有metoo事件，從歐美燒到台灣來，那時民進黨也說要怎樣怎樣做，後來也沒有，不了了之。所以我們社會上對這些事的縱容，你的縱容其實是：你投票給民進黨！你投票給民進黨表示，他做的事情是對的。2020你投給蔡英文，就表示你要吃萊豬；投給蔡英文，就表示要容忍性騷擾；你投給她，你就是同意了！還有藻礁不要永存，你一張票，她就認為：民眾支持我！

董智森直言，「只要不影響選票，民進黨其實不太在乎的！」

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