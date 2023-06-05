新興區中正、林森路口淹水狀況相當嚴重，水位退去後路面出現土虱。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市4日晚間下起大豪雨，雨勢持續近4小時。（民眾提供）

高雄市4日晚間下起大豪雨，雨勢持續近4小時，更發起大豪雨警報，高雄市除了新興區出現水淹半台機車的景象外，三民二轄區也出現人孔蓋被雨彈炸到凹陷5公分，最荒唐的是新興區中正、林森路口在雨水退去以後，竟有土虱在路面彈跳，但土虱從何而來尚不得而知。

高雄市晚間10時許九如路上傳出路面被雨彈炸出凹洞的災情，人孔蓋塌陷3至5公分，經過警方到場維持交通，並通知養工處到場處理，水利局包商也到場處理，截至5日凌晨狀況尚未排除。

而新興區中正、林森路口淹水狀況相當嚴重，當時水位尚未退去時，水淹過路邊半輛機車，但警方未接獲有汽機車拋錨、影響交通等情形，但淹水退去以後，竟出現有土虱在路邊彈跳的情況，員警表示，土虱是從排水溝還是幸福川冒出不得而知，將會妥善處理。

至於大雨導致苓雅部分區域路燈停電，台電已協調養工處派員搶修，且不影響民生用電。

高雄氣象站發布高雄市豪大雨即時訊息24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區：新興區：114.5mm／3hrs；24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區鼓山區：41.5mm／hr、三民區：59.5mm／hr。

高雄市長陳其邁也第一時間在臉書上表示，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。