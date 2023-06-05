在陽光俯照又多風的巴黎午後，塞爾維亞職業網球球星喬柯維奇（Novak Djokoivc）打破了一項由西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）保持的法網紀錄。
喬柯維奇在法國巴黎當地時間4日，在法國網球公開賽男單16強賽6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas），生涯第17度打進法網8強，超越今年因傷動手術缺賽的納達爾的16次，距離個人第23座四大賽冠軍又更進一步。
瓦里拉斯雖然無法通過喬帥這關，但這位世界排名第94的選手，是29年來首位打進到四大公開賽16強的秘魯球員。
球場上、球場下都很會製造話題的喬柯維奇，今年法網首輪獲勝後，在大會官方攝影機透明簽名板上寫下有關科索沃衝突的政治訊息，因此帶來爭議，不過喬帥第二輪賽後強調，儘管很多人不同意，但這只是自己的主張，他也說：「沒有任何戲劇性的大滿貫賽，我想不會發生在我身上，這也是驅動我的理由。」
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