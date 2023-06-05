今年賽季很有緣的台灣網球詹、謝兩家族，法國網球公開賽再度過招，詹皓晴與36歲法國選手馬丁（Fabrice Martin）搭檔的混雙，在16強賽跟謝淑薇、法國41歲老將馬育組合打了場另類的「台法大戰」，詹皓晴組合6比4、3比6、10比6力克謝淑薇組合，晉級8強。

詹皓晴／馬丁首盤在第7局把握40比15、兩個破發點機會，首度攻破謝淑薇／馬育的發球局，也靠著這次優勢搶下一盤；第二盤前段雙方各互破一次，局數上也呈現緊咬狀態，第8局謝淑薇組合從0比40落後連追4分破發，隨後趁勢保發，將盤數扳平。

雙方進入搶十，詹皓晴組合先一口氣取得5比0領先，接著9比2握有7個賽末點，謝淑薇組合連追4分化解4個賽末點，不過詹皓晴組合及時止血，10比6鎖定勝利，詹皓晴繼2016年、2019年後，第三度前進到法網混雙8強。

詹皓晴、謝淑薇也都還有女雙賽事要拚，有趣的是，大會安排賽程上，5日SIMONNE-MATHIEU球場第一場是詹詠然／詹皓晴姊妹檔的賽事，下一場則是謝淑薇／中國大陸王欣瑜接棒出賽，就看3位台將能否同日繼續闖關成功。