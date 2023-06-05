對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(5)日新北市山區及宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，大臺北、臺東地區及桃園市山區有局部大雨發生的機率，氣象局今天凌晨針對北北基等7縣市發布豪、大雨特報，請注意雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

中央氣象局預報，今天各地為多雲到晴的天氣，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後西半部地區及其他山區降雨機率增加，有局部短暫雷陣雨的機會，山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局指出，今天各地為多雲到晴的天氣，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後西半部地區及其他山區降雨機率增加，有局部短暫雷陣雨的機會，山區並有局部較大雨勢發生的機率，低窪地區有積淹水可能；溫度方面，各地高溫預測可達31度以上，南部地區及花蓮縱谷內有36度高溫發生的機率。

氣象局說明，周二（6日）大氣較穩定，各地為多雲到晴，台灣附近風場為東南風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，夜晚至清晨東部、東南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

周三至周五（7日至9日）台灣附近為偏南風到西南風的環境，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六至下周日（10日、11日）鋒面接近北部海面及偏南風影響，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，今天各地高溫預測會來到31度以上，南部地區及花蓮縱谷內有36度高溫發生的機率，外出活動請多補充水分以防中暑。

紫外線方面，今天台南縣、澎湖縣、金門縣及連江縣為「危險級」，其餘皆為「過量級」。

空氣品質方面，今天環境風場轉為東南風，清晨至上午西半部位於背風側，擴散條件稍差，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，北部位於下風處，擴散條件較差。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。