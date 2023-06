由泰星Billkin與PP Krit組成超人氣CP「BKPP」昨(5日)在台北國際會議中心(TICC)舉辦「BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023 in TAIPEI」粉絲見面會,除了台灣劇迷外,更有不少來自泰國、日本等海外粉絲到場支持,可見其超高人氣。昨是他們第1次雙人合體舉辦見面會,一開場就獻上首度海外合體演唱主演BL劇《以你的心詮釋我的愛》第2季的歌曲〈Safe Zone〉,前奏一下立刻嗨翻全場。

訪談過程中,Billkin與PP Krit提到抵台第1天就吃到了台灣企鵝們(粉絲名)的應援食物,儘管在台灣時間相當緊湊,但為了讓首度一起來台的2人留下美好回憶,主辦單位Applewood Taiwan特別準備了滷肉飯、生煎包、芋圓冰、肉圓等知名台灣美食讓他們現場品嚐,2人不僅嘴上說超好吃,Billkin更數度回頭吃了好幾口滷肉飯,可見是真心喜歡。見面會中還一度特別將LED背景換成台北101,再邀請幸運粉絲上台陪2人「遊台北」,一起合照打卡留下與眾不同的紀念照。

除了開場先帶來合唱曲之外,中場也有各自獨唱的環節,先由PP Krit獻唱社群洗腦神曲〈Fire boy〉、〈Hesitate〉,緊接著Billkin也帶來〈I like myself when I’m with you〉、〈Mr.Everything〉,展現歌唱功力,讓全場粉絲聽得如癡如醉尖叫連連。活動上,好動的Billkin還逗趣地玩著升降椅子上上下下,PP Krit也不時在旁捉弄著Billkin。當被問到誰最會賴床、誰最愛生悶氣等「親密問題」,2人很自然地鬥嘴互鬧對方,最後更笑稱要調監視器畫面做為證據,瘋狂撒糖。

昨晚見面會的最高潮,莫過於抽選幸運粉絲上台分成BK組、PP組,2人要分別「誘惑」對方的組員,組員必須戴著血氧機測心跳,加總心跳數值較高的一隊則為輸家,Billkin出奇招直接單膝下跪拿戒指為粉絲套上,雖然看得台下粉絲尖叫連連,但被撩的粉絲反應依舊冷靜,Billkin見狀竟淘氣地把戒指套在PP手上,讓全場尖叫聲快要衝破屋頂,不過最後PP光憑單指觸碰粉絲就讓對方的心跳數值飆上「197」成為致勝關鍵。

活動尾聲,2人合唱完〈Falling in love again〉,後方大銀幕上播放起粉絲們製作的應援影片,讓Billkin與PP忍不住感動落淚,還跪著轉頭謝謝粉絲的用心,之後再看到台下所有人合力做出的「We ❤️ you」排字應援時,更是感動到說不出話來,也不忘給彼此大大的擁抱。最後,他們以西洋老歌〈When you say nothinhg at all〉為活動畫下完美句點。