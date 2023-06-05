近來政壇性騷事件連環爆，引發熱議。繼民進黨後，國民黨也有多位受害人出面指控，稱前智庫研究員曾柏文長期性騷女性。曾柏文4日深夜於個人臉書致歉，曾表示，為過去因為分寸失當，感到被冒犯的女性道歉，「前夜自己讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，同時感到震驚、羞愧，也有感激。我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識。」

國民黨再有多位受害人出面指控，作家吳曉樂與「端傳媒」前特約記者趙思樂指稱前智庫研究員曾柏文長期性騷女性，指控曾柏文在「端傳媒」任職評論總監期間，以工作為由邀女作家、女記者到車中獨處，其中有女記者指控曾柏文曾把手放在她膝蓋和肩上停留。據悉，至少有5人受害。

針對受害人指控，國民黨表示，目前與曾柏文已無合作關係，如需要國民黨協助，會做妥適處理。

曾柏文經常在臉書上以「Albert Tzeng」的名稱發表時事評論觀點。針對性騷案指控，4日曾柏文深夜致歉，曾表示，為過去因為分寸失當，感到被冒犯的女性道歉，「前夜自己讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，同時感到震驚、羞愧，也有感激。我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識。」

以下為曾柏文於個人臉書的致歉文

我要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧。

我大約是 2015 年前後，聽到「我是性騷擾慣犯」的說法。坦白說，第一時間我十分錯愕，並聯想到不久前，我寫文章得罪某人後，對方透過網路小帳影射我私德不佳的貼文。當時我防衛性地以為，這只是毀謗、造謠。

在當時我的認知中，性騷擾是未經對方同意的觸碰、摸臀、襲胸、強抱，或著動輒開黃腔、性羞辱，不斷提出性索求這些。我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識；我覺得違反對方意願的暴力強迫，是對自身的羞辱。

我更記得自己小時候，看到一些長輩，公然對年輕女同事勾肩、搭背，開黃腔帶來的噁心感；我也無法這樣物化女性。

直到有次開車送某位女性友人回家路上，談起我的困擾，後來抵達時，我先把車停在路邊想把話談完。她忽然告訴我：你知不知道光是這樣夜裏停下車在車上獨處，就會讓很多女性恐懼——因為不確定對方下一步想做什麼？

她進一步追問：你到底有沒有意識到，你的頭銜與文化資本，可能會讓一些女生在你面前，難以說出自己的不自在？或許你看到的樂意，裡面其實是不願意？

我被電到啞口無言。

那天晚上開車回去路上特別難受。許多老朋友都知道，我樂於與人深談各種話題，且多年來我習慣在車上聊天——方便、安靜，能自選音樂，也省去另外找消費場地的麻煩；我但我確實不曾想過，這件事對不熟的女性可能帶來的壓力與猜疑。

後來在 Metoo 浪潮中，我讀到許多女性成長過程中，來自男性的傷痕與恐懼。 想到這些年來，不知道有多少人曾在我身邊經歷過這樣的內心劇場，我卻不自知，我羞赧到全身發熱。

我更沒意識到，自己的身份轉變，如何影響與他人的權力關係。當我一如繼往，期待熱切深切的對話交流時，可能早替對方帶來難以言說的不自在。如同她說的，我以為的樂意，可能藏著不願意。

我竟然有這麼大的盲點。

2017年，我回台中照顧父親時，重省了與人互動的分寸邊界。此後我盡量避免與陌生女性在封閉空間獨處，也收斂過去對人的熱情；在與人相處上，也傾向於拉開更多的空間距離。我甚至不敢再去讚美異性的外貌穿著，擔心被視為一種言語騷擾。

從2015這八年來，我持續看到一些人在臉書不時暗諷，如錐刺心；出席活動，也擔心是否看到鄙夷的白眼。而即便「性騷」之說未公開，也從未遠離，且總會傳到長官耳裡。

前夜，我讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，我同時感到震驚、羞愧，也有感激。因為從2015年聽聞對自身指控這八年來，這是我首次看到願意出來現身說法的受害者——即便當年我自問並無她們擔心的意圖，但相處方式造成對方心理壓力是事實，因此我立即去訊道歉。

我也重申為過去我因分寸不當，或是誤解彼此想法，而冒犯過的每一位女性道歉。

最後關於我的婚姻，我只能說，這段跨境婚姻曾遇過的困難波折，並非多數人能夠想像。我們曾面對難關，也都曾心灰意冷，甚至認真討論過離婚；但最終都挺過去，也找到更深的平衡基礎。我深愛我的妻女，並希望他們不被外界打擾。

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