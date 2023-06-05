台中市許姓男子家境富裕，他卻在4年前染上毒癮，每月要花約50萬元吸毒，至今至少花費2000萬元買毒，警方獲報後前往調查，果然在其住處找到市價16萬元的海洛因和安非他命，他上警車時更因毒癮發作而抽蓄發抖，狼狽模樣讓警方搖頭。

據了解，許男可說是標準的「富二代」，其父親留下價值8位數的土地房產給他繼承，他平時經營檀香買賣也收入不斐，本可以過上優渥生活，但他在4年前染上毒癮，就此陷入深淵中男以自拔。

而許男毒癮極大，每天的「藥錢」就是2萬起跳，平均每月達30到50萬元，4年下來花費約2000萬元，他更秉持著「與好朋友分享」的心情，常找友人到其家中吸毒作樂，更會轉賣、轉讓毒品給友人，當地警方觀察其許久，近日見時機成熟前往攻堅。

警方在許男住家搜出海洛因4包、毛重15.3公克、毒品安非他命5包、毛重35.8公克，現金14萬5千元及手機等贓證物，立刻將他與共犯帶回警局調查詢問。而在警車上，許男毒癮發作卻無藥可吸而產生戒斷反應，不斷踹車，要求喝水，更出現燥熱、流淚、流鼻水、盜汗、腹瀉、發冷等症狀，狼狽模樣讓全身員警都搖頭，詢後將他依毒品罪嫌送辦。

◎提醒您：吸毒有害健康、害人害己。

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