「尿尿會痛」堪稱所有人都有過的經驗，泌尿科醫師表示，診間不少患者的主訴都是排尿時會疼痛，男性若有此困擾，有4個主要原因，包括尿道感染、尿結石、性病感染、前列腺炎。醫師提醒，民眾若經常在排尿時感到灼熱感或疼痛不適，應儘速就醫診斷治療。

泌尿科醫師戴定恩在臉書分析排尿疼痛的4原因：

1. 尿道感染：通常由細菌所引起，症狀包括尿道口灼熱感、尿液中有血絲、頻尿和尿急等。最常見的尿道感染為尿道炎，也可能是尿道膀胱炎或尿道前列腺炎。

2. 尿結石：尿結石為泌尿系統中形成的固體結構，主要由尿液中的礦物質結晶構成，當結石移動時就可能阻塞尿道，引起劇烈疼痛和不適。除了疼痛外，尿結石還可能引發尿液混濁、血尿和頻尿等症狀。

3. 性病感染：如淋病或梅毒，可能造成尿道發炎和刺激尿道，從而導致疼痛和灼熱感。其他性病如生殖器疱疹等，也會導致排尿時的不適感。

4. 前列腺炎：為位於男性骨盆底部的一個小腺體，一旦發炎會促使尿道發炎和排尿時疼痛。前列腺炎症狀還包括頻尿、尿急、腰背痛等。