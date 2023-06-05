今年5月可說是「老黃旋風月」。美國伺服器顯卡大廠輝達（NVIDIA）先是交出超級財報，這檔大型權值股竟爆衝30%，市值也突破1兆美元，樂壞投資人，接著身價翻上兆元的輝達執行長黃仁勳來台，從台大校園、台北夜市到台北國際電腦展（Computex），點燃AI話題，不但總裁王文淵領著團隊聽他演講，沾邊的台股漲一輪，他追妻之術、帥兒和喜歡的「蒼蠅頭」，皆一一引起轟動。

人稱「老黃」的黃仁勳，1963年出生於台南，曾經在AMD及LSI Logic工作，1993年創立NVIDIA，初期以製造用於遊戲3D的硬體加速卡為主，進而到適合處理專精工作的GPU。

2022年11月ChatGPT橫空問世後，輝達的GPU成了全球AI（人工智慧）晶片的最大供應商，可說是獨一的玩家，黃仁勳也成了AI教父級人物。

其實，ChatGPT的誕生與輝達淵源頗深。2016年，黃仁勳就親自送了一台專為深度學習所打造的超級電腦DGX 1給Open AI，而這台AI超級電腦的算力，相當於250台傳統伺服器。黃仁勳毛遂自薦，對自家超級電腦信心滿滿。

黃仁勳在2016年時送了輝達專為深度學習所打造的超級電腦DGX 1給Open AI。（圖／翻攝自輝達官網）

今年2月，黃仁勳在加州大學伯克利分校演講時就喊出，「ChatGPT是人工智慧的『iPhone 時刻』」，因為ChatGPT出現後，初估已有500多家新創開發出有用的應用程式，就像當年iPhone出現時，玩家可以在短短幾個週末就能寫出受歡迎的APP。

這次在Computex 中，應邀擔任展會keynote首位講者的黃仁勳大秀自家新品，從晶片、AI伺服器、生成式AI電腦、乙太網路平台及工廠數位化軟體Omniverse等，展會期間更親訪包括廣達（2382）旗下雲達、華碩（2357）旗下台智雲、技嘉（2376）等攤位，將AI話題拉到最高峰。

TrendForce分析師龔明德指出，AI伺服器屬整體伺服器（Server）市場一環，用來做雲端AI模型訓練或AI推論等，相較於一般伺服器，AI伺服器是指搭載AI晶片的伺服器，AI晶片包含如GPU、FPGA及雲端業者自研的ASIC等，其中又以NVIDIAGPU居市場領先地位。以滲透率來看，AI伺服器占整體伺服器比例從2022年僅約6%，至2026年佔比約近1成5。

「而目前投入AI晶片領域的大廠，包含有NVIDIA、AMD及Intel等，此外，雲端大廠如Google、AWS等，為了能夠有更符合自身具規模的資料中心AI應用需求及降低成本等因素，已有擴大自研ASIC AI晶片發展趨勢。」龔明德說。

「真正引爆近期AI風潮的，與其說是ChatGPT，倒不如說是輝達在5月24日的財報會議上，公布第二季的營收預估達110億美元，遠高於市場分析師所預期的70億美元。當大家爭相投入AI領域，身為最主要軍火商的輝達，當然是最大的受惠者。」一位法人這樣看近期的輝達旋風。

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