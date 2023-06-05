「電子五哥」在台股投資人心中，等同於業績穩定、股價平穩，少有大幅波動的權值股，不過今年5月以來，五哥中的大哥廣達（2382）完全顛覆了這個形象，開啟大象也會跳舞模式，短短一個月內從86元飆升到115.5元，讓散戶及法人都驚呆「這真的是廣達嗎？」

「廣達股價到底在強什麼？當然是強AI伺服器。」華冠投顧分析師謝宗霖這樣告訴CTWANT記者說。謝宗霖也直言，被市場暱稱為「肉鬆」的廣達股價超車鴻海，絕對是近期投資市場的熱門話題，這不僅只是廣達的股價超過鴻海，同時也創下近21年新高，股價反應的是未來，是最真實的展現，也預告一個新時代的開始。

「與其說廣達是因為AI伺服器而翻身，正確地來說，是廣達董事長林百里默默耕耘伺服器將近20年後，終於開花，而且還遙遙領先。」一位伺服器代工廠主管說。法人推估，廣達非筆電營收已超過50%，來到約55%，而AI伺服器主要成長會落在2024年。

輝達執行長黃仁勳27日在台大畢業典禮上期許畢業生，「Run, don't walk! 」，林百里對於廣達的發展，也就是要一直走在對手前面。林百里曾說，「身為IDM，規格是我訂，產品是我原創，除了銷售，其他都是我的。」

今年剛滿74歲的林百里，廣達同仁是這樣形容他，「喜歡研發也愛好創新，擁有奔放卻精確的想像力。」1988年創立廣達後，一開始代工桌上型電腦，但是充滿想像力的林百里開始想，電腦未來為如何發展？並大膽預測電腦如果帶著走，資訊可以更普及，當時並不被看好，但是技術背景的林百里還是決定投入研發筆電。

黃仁勳也特別參訪廣達旗下雲達在COMPUTEX攤位。（圖／黃鵬杰攝）

「廣達對於研發的執著，就是他們最大的武器，根據客戶的需求，做出最好的產品，終於在1997年拿下戴爾電腦代工訂單，後來果然人人一手筆記型電腦，成功改變人們儲存裝置的習慣，也讓廣達成為筆電代工一哥。」一位已經退役的筆電廠商說。

1999年廣達掛牌上市後，隨即面臨鴻海（2317）搶進筆電代工，尤其2000年科技泡沫後，為了擺脫毛三到四、殺價搶單的代工模式，筆電代工大廠各個燒腦。林百里不甘只為戴爾、惠普代工做OEM，他開始思考，「筆電未來會被什麼東西所取代？」因此成立「廣達研究院」研發新技術，2004年還派人到美國麻省理工學院取經。

當時，林百里有個「VIP 哲學」，就是Vision（願景）、integration（整合）及 position（位置），要想想公司未來10年、20年的願景是什麼？要在產業、世界上扮演什麼角色、站上什麼位置？後來他找到答案，如果每個人不分時間跟地點都要用到電腦的話，那就會需要「雲端」，也就需要伺服器。

直到2007年蘋果推出iPhone，林百里才正式啟動轉型，大力切入伺服器，為Google、臉書等網路公司代工白牌伺服器，2012年更成立雲端自有品牌「雲達科技」，直接提供資料中心軟硬體解決方案。

「2010年雲端開始起飛，透過『雲端運算』、『網路連結』、『客端裝置』讓所有人，在所有時間與地點都能享有資訊平等的便利，也讓廣達的耕耘有所收獲。」一位法人這樣看廣達的發展。

「我們發現AI將有機會是下一個新興領域，當時也是懵懵懂懂的就蒙著頭下去做，到了2016年，我們做出第一個AI伺服器，如今，我們已經是AI伺服器的龍頭。」林百里5月初在集團家庭日回憶道。知情人士向CTWANT記者透露，「2016年輝達送給Open Al的伺服器，就是廣達做的。」

林百里信奉烏龜哲學，一步一步往前走，每天都有進步，最後一定會贏別人，造就廣達按部就班的發展。（圖／報系資料照））

而2020年1月在在數位國家總會成立及2020世界之星評選大會上，林百里還說，AI太好玩了，他原本計畫要在70歲退休，現在要再做10年。就像林百里的經營理念「烏龜精神」一樣，這波AI浪潮的新商機，廣達已搶得最大的頭香。

研調機構TrendForce分析師劉家豪表示，台股中主要的電子代工廠幾乎都有做AI伺服器，就出貨量來看，則以廣達、富士康（鴻海）、緯創（及子公司緯穎）、英業達為主。

「經過20年，廣達除了是筆電代工大廠，雲端伺服器業務一哥，還早早跨入AI領域，因為轉型的早，和北美的CSP廠（雲端服務供應商）早已是親密的合作夥伴，伺服器業務佔總營收比重已來到3-4成之間，腳步早已站穩，其他代工廠現在才要開始，只能說，慢了。」法人這樣評析廣達的產業優勢。

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