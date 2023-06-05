近日在台股燒燙燙的AI話題行情走完了嗎？「今年科技產業景氣不佳，通用伺服器訂單時不時有遞延的耳語。」華冠投顧分析師謝宗霖告訴CTWANT記者，「但AI伺服器不同，包括科技大頭如馬斯克等，以及法人都正面看待，合理研判產業應是長多趨勢。」

AI伺服器有多夯？首先是5月25日GPU大廠Nvidia（輝達）公布財報，對未來的展望，財測預計第二季營收110億美元，遠高於市場預期的71.8億美元，盤後股價直接大漲25%。

第二則是特斯拉執行長馬斯克，也在5月24日表示，Google、微軟需要有對手，他也要加入AI競賽挑戰。謝宗霖說，觀察投信法人5月佈局著墨的個股，從投本比，也就是投信買賣張數超占個股股本的比率來觀察的話，投本比高的一半以上都是AI相關。

TrendForce分析師劉家豪表示，AI算是一個持續性較高的成長標的，尤其在地緣政治、通膨壓力的陰霾下，AI可以等於是特定廠商的金流避風港。至於AI伺服器因為上面都有搭載GPU，因此成本較高。技嘉（2376）總經理李宜泰25日也在法說會上表示，AI伺服器因為記憶體及GPU等用量更大，因此價格也比傳統伺服器大概超出10-15倍。

法人分析AI供應鏈，從上游到下游，最上游的IC設計有創意（3443）、世芯（3661），至於晶圓代工則是台積電（2330）幫輝達代工晶片，封裝部分有台積電及日月光（3711）。

緯創及旗下緯穎也是AI伺服器的主要廠商。圖為緯創董事長林憲銘。（圖／報系資料照）

另外在AI伺服器組裝部分，最下游的組裝廠以廣達及緯創為主，PCB板有金像電（2368）、健鼎（3044），ABF有欣興（3037）、南電（3046），散熱模組廠雙鴻（3324）、奇鋐（3017），機殼廠的營邦（3693）及勤誠（8210）。

「AI伺服器需求將會提升，但不會完全取代一般伺服器，一來並非每台伺服器都僅用來做AI相關應用，還有其他運算或儲存等功能，兩者較屬互補關係。」TrendForce分析師龔明德說。

除了台積電是相對比較純的輝達概念股外，投資人還有哪些AI伺服器族群可以觀察？謝宗霖指出，指標廠廣達去年11月隨ChatGPT問世，股價從66.2元開始一路上漲，還原權息的話，本波已漲了75%，儘管法人報告目標最高標是120-130元間，目前已在相對高位階，不建議追高，待拉回到5月12日的關鍵紅K處再進場，會比較安全。

華冠投顧分析師謝宗霖說，AI晶片除了輝達以外，英特爾和AMD等晶片廠也值得關注，台廠應能享受這股AI風潮帶來的商機。（圖／翻攝自謝宗霖臉書）

至於未來的AI發展是否仍為輝達一家獨霸？謝宗霖認為，除了輝達以外，英特爾和AMD等晶片廠也值得關注。英特爾是美國主要扶植的半導體公司，其Xeon處理器在一般伺服器領域占比最大、AMD近年也在伺服器市場中取得了一些市佔，且AMD也有GPU產品可和輝達一較高下，如MI250、MI300等，且台廠供應鏈大同小異，應能夠享受這股AI風潮帶來的商機。

目前的AI風潮可以延續多久？分析師范振鴻則認為，當然就營收的角度目前還沒有太大的營收貢獻，且以台廠來說，目前的營收占比也大多僅有低個位數，因此就估值與理性的角度討論，可能都有偏貴的可能性，但AI的確是未來改變人類生活的重要新興科技，而其所帶來的話題以及「害怕錯過」的心理，是有可能讓股價持續上漲，因此建議投資人若要操作AI相關概念股以壓回買進並設定好停損策略較為安全，避免成為風潮之下的受害者。

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