劉亮佐的兒子劉子銓除了是寵妹魔人外，還是個孝順奶奶的好孩子，上月27日，時報周刊CTWANT就巧遇劉子銓帶著奶奶到台北表演藝術中心，捧場繼母趙小僑主演的舞台劇《落英》，只見他一路上雖單手插在口袋中耍帥，但另一隻手卻不忘緊緊牽著奶奶，還一路念叨：「要牽好喔！」實在很貼心。

雖一隻手放在口袋中耍帥，但劉子銓時刻不忘牽著奶奶。（圖／本刊娛樂組）

隔了10年才再度接演舞台劇的趙小僑表演，結束後幾日後才終於發文，她坦言「身體還是有些疲憊」，她說老公笑她是中年暈船，她也笑笑不置可否，在她分享的照片中也看見劉子銓的身影，兩人都笑得很開心，而貼心的劉子銓為了分擔趙小僑的壓力，在她排練期間當起一日保母照顧妹妹典典，也被爸爸紀錄成影片分享。

劉子銓（右起）、劉亮佐、趙小僑以及奶奶和寶寶典典一家人感情相當好。（圖／取自臉書）

劉子銓和爸爸劉亮佐、繼母趙小僑、以及9個月的妹妹典典還有奶奶，一家人感情融洽，他經常分享自己和家人的日常，除了替爸媽分擔照顧妹妹的責任，對奶奶也是相當細心，這次本刊巧遇他特地帶奶奶看舞台劇，一路上緊緊牽著奶奶的手，尤其在下手扶梯時，他雖走在前頭，但不忘帥氣地伸出一隻手繼續牽著奶奶，真的是最好的孝親表現。

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