外型甜美的篠崎泫擁有精緻臉蛋及魔鬼身材，深受不少粉絲喜愛，今年2月下旬她曾發文透露，因不慎滑倒導致右手骨裂，趕緊送往急診就醫，往後三個月恐怕都要帶著護具行動，引來粉絲們的擔心與關懷。時報周刊CTWANT在日前捕捉到剛結束完電視台錄影工作的她，很寵粉地配合粉絲拍照，但護具仍不離手，表示手傷並未完全痊癒，不過前幾天她在限動分享與朋友的聚會照，不但恢復正常社交，還用受傷的右手自拍，看來應該是好得差不多了。

篠崎泫撥弄頭髮時，清晰可見手上的護具。（圖／本刊攝影組）

5月3日下午5點半，篠崎泫結束電視台錄影工作，離去時遇到熱情粉絲，大方配合粉絲拍了相當可愛的照片。拍完後，看她伸手撥動頭髮時，才發現手上仍然戴著護具，看來之前摔傷造成的骨裂，還有一段時間才能康復。

雖然手傷未癒，但篠崎泫滑起手機還是相當俐落。（圖／本刊攝影組）

先前受傷的時候篠崎泫透露，是因為不慎滑倒，下意識用右手去撐，之後明顯感覺手部很不舒服，便趕緊到醫院掛急診，當天看完以為應該就沒事了，想不到一個星期後她的右手仍然不太能動，而且不時還會有劇烈疼痛感，篠崎泫這才又去專門骨科照第二次X光，確認原來是右手右側長骨骨裂，所以才會如此疼痛難耐。

篠崎泫與李岳同赴澳洲，就算帶著傷她仍要體驗熱氣球與一圓跳傘夢。（圖／取自篠崎泫IG）

不過手傷未癒的篠崎泫，4月竟然還跟著好友李岳為了頻道新單元《李有什麼心岳》遠赴澳洲取景，兩人一同體驗高空熱氣球，篠崎泫因為想完成人生願望清單，不顧手傷足足等了5個小時，終於一圓跳傘夢，還真是為了圓夢整個豁出去了，真替她的手捏把冷汗。如今她分享與友人的聚會照片，粉絲終於可以放心了。

上月底篠崎泫在限動分享聚會照，看起來雙手活動自如。（圖／取自篠崎泫IG）

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