台灣人熱愛保健食品，維他命B群尤其受歡迎。多數人偏愛維他命B群是因其屬於綜合營養品，且B群會使人精神好。醫師表示，其實，維生素B並非只有一種，因此民眾購買B群時，可更精確地針對本身所需的B群元素來選購，例如口內潰瘍應該吃B2。

家醫科醫師陳欣湄在其臉書表示，營養科學初期認為維生素B是獨立的營養素，就像維生素C或D，隨著科學進步，科學家發現，維生素B並不只一種，而是由許多具有相關、但結構功能各異的化合物組成的大家庭，所以再將B群成員各自命，例如B1、B2、B3。

她表示，大家習慣將這些成員集合後統稱為維生素B群，但因此忽略此維生素的各個獨特性，因此有人會說B群可以幫助睡眠，有人稱B群可以提振精神。

為讓民眾在補充衛生素B時，更能達到保健的效果，陳欣湄分享B群的「隱藏版功效」。

1. 糖尿病周邊神經炎 ( B1、B6、B12 )

2. 口內潰瘍 (B2)

3. 心血管方面的疾病 (葉酸，即B9 )

4. 應慢性壓力 ( 泛酸，即B5 )

5. 非缺鐵性貧血的大球性貧血（葉酸、B12）

她建議，民眾購買B群時，更精確地針對自身所需的B群元素來選購，並留意該元素的濃度是否足夠。