資深音樂人李坤城上月因大腸癌病逝，享壽66歲，與小40歲的妻子林靖恩天人永隔，不過近期李坤城兒子李卓軒透過父親臉書發文，接連指控林靖恩種種爭產行徑，而日前才向媒體透露「想與林靖恩休戰」的他，昨（4）日再曝光一段林靖恩喝醉的錄音檔，表示林靖恩發酒瘋、砸東西，還將骨灰當K粉，精神狀態不佳，希望可以聯繫上林父帶女兒強制就醫。

根據《TVBS新聞網》報導，李卓軒表示，由於林靖恩發酒瘋打擾到鄰居，讓管理員不得已只好報警，李卓軒到場時就看見屋內電燈破碎、煙灰缸也掉落在地上，林靖恩的精神狀況似乎也不太好，但若要強制就醫需要直系父母，兄弟姊妹來處理，但因為聯繫不上林靖恩父親，所以才會透過媒體透露林靖恩的現況，希望林靖恩的家人可以出面，帶女兒去醫院治療。

然而，根據《三立新聞網》報導，李卓軒透露，自己有聯繫上一名房仲馬小姐，似乎可以透過她聯繫到林靖恩爸爸，不過聯繫到後馬小姐告知他，林家也發生一件非常嚴重的事情，無暇管到林靖恩，讓他相當無奈，此外，被問及先前才向媒體透露「想與林靖恩休戰」一事他表示，沒有什麼休不休戰，自己只說事實，且指她（林靖恩）在演戲，而自己目前與林靖恩是斷聯的狀態。

事實上，李卓軒多次透過爸爸facebook帳號發文控訴林靖恩，他表示，被通知要到醫院時，李坤城已要氣切了，問姑姑為何才通知，姑姑則說「靖恩怕你來爭產」所以阻止通知他，更指控林靖恩將李坤城戶頭現金領光，還要李卓軒幫忙繳房貸，且李坤城海葬當天，他有通知林靖恩，但對方回「我不需要參加」讓他感嘆「人走茶涼，物是人非」。而對於相關指控截至目前為止，林靖恩尚未有回應。

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