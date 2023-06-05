知名作詞人李坤城4月因大腸癌病逝，生前與小40歲的妻子林靖恩轟轟烈烈的「爺孫戀」為人所知，但在李坤城過世後，兒子李卓軒便接連爆料林靖恩爭奪家產等行徑，引起網友熱議。昨（4）日，李卓軒再次透過李坤城帳號發文怒控林靖恩「意圖破壞父子之情」。

李卓軒昨天透過李坤城的臉書帳號發文，指出姑姑表示林靖恩為了爭產，竟在李坤城彌留之際，稱李卓軒是「鈔票臉」等壞話，意圖破壞父子之情。李卓軒表示慶幸：「可惜我父親也是腦袋還算清晰，交代安寧醫師一定要通知到我」。他拜託林靖恩要自己去爭取幸福、活下去要靠自己。

李坤城兒子控訴林靖恩意圖破壞父子感情。(圖/李坤城 臉書)

事實上，李坤城的兒子在臉書痛批林靖恩主導結婚是別有用心，更爆料林靖恩將父親戶頭的錢領光、車子賣光，霸佔老家不處理遺產稅和貸款，還破壞老家的家具，「把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣，我若沒有進去把神主牌搶救移出來也是會被林小姐摔爛」，林靖恩則澄清沒有霸佔意圖，老家的鎖換了有給李坤城的兒子備份鑰匙，「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上。」而對於相關指控截至目前為止，林靖恩尚未有回應。