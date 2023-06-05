美國海軍「鍾雲號」勃克級驅逐艦，3日在與加拿大海軍「蒙特婁號」哈利法克斯級護衛艦航行台灣海峽時，遭一艘大陸軍艦切入航道，雙方最近時不到137公尺，迫使鍾雲號緊急轉向避免碰撞。對此，國民黨前立委蔡正元指出，鍾雲號的艦名出自一位有華人血統的前美軍少將，美國這次派出該艦航行台海，大陸會當然認為是種挑釁的行為。

加拿大《環球新聞網》（Global News）報導，該報記者搭乘蒙特婁號隨軍採訪時，目睹鍾雲號遭大陸軍艦切入航道，兩艦險些相撞。報導並提到，蒙特婁號艦長告訴該報，大陸軍艦改變航向時，他們曾向陸方喊話，警告此舉恐造成碰撞，但對方並未更改航向，因此他判斷，陸方是有意為之。

蔡正元昨（4）日在政論節目《新聞大白話》指出，由於不久前解放軍的殲-16戰機才以「鬼切」的方式攔截美軍RC-135偵察機，現在又發生解放軍軍艦以切入航道的方式驅離美軍驅逐艦，代表大陸對美、加、澳等國發出了訊號，警告這些國家派出軍機、軍艦前往大陸附近海域前，最好自己先「秤秤斤兩」。

蔡正元接著說，鍾雲號的艦名出自前美國海軍少將戈登·鍾雲（Gordon Chung-Hoon），鍾雲的祖父是中國人，祖母是英國人，父親是中英混血兒，母親則是夏威夷人。由於鍾雲有中國人的血統，美國這次派以他為名的鍾雲號穿越台灣海峽，大陸自然會認為是種挑釁的行為。