午後雷雨開炸，氣象專家吳德榮表示，今天至周四台灣處在熱力不穩定環境，午後山區有局部陣雨或雷雨，易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨等，周五至周日梅雨季第5波鋒面接近，西南風增強，午後降雨範圍擴大，且強度更強。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今至周三（5至7日）各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日北部氣溫23至34度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至36度。周四（8日）各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強、範圍擴大。

吳德榮表示，周五至周日（9至11日）「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流使降雨範圍擴大、強度增強。

吳德榮說，最新歐、美模式模擬皆顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象；東側先發展，因其模擬路徑在台灣東側遠海迴轉，對台無威脅。歐、美的後期模擬顯示，下周二至下周四（13至15日）西南氣流增強，配合原有的弱滯留鋒，有逐漸調整成「梅雨季」多雨的型態的趨勢，不過為期末模擬，模式會持續調整，應再觀察。