對太空人連吞3敗的天使，終於在5日靠著大谷翔平的致勝一擊躲過橫掃。這場是投手戰，雙方前4局沒有得分，大谷在1比1平手的第8局擊出深遠的牆邊二壘打，護送隊友跑回超前分，終場2比1獲勝。總計大谷4打數1安打，適時的一棒直接拯救了球隊。

天使前５局僅有卓奧特（Mike Trout）藉著四壞保送上壘，而且隨即被隊友雙殺打出局。太空人迪亞茲（Yainer Diaz）5局下轟出陽春炮打開僵局，瑞吉福（Luis Rengifo）6局上終於敲出天使全場首安，直接是1發400呎的陽春炮追平比分。

太空人菜鳥投手法蘭斯（J. P. France）獨撐7局只失1分無關勝負，他第8局退場之後立即遭到天使反攻。厄薛拉（Gio Urshela）率先安打，兩出局之後輪到大谷打擊。大谷選到1好3壞的時候，梅頓（Phil Maton）投了外角曲球，大鼓以為是四壞球，但被主審判定好球，大谷只好回來繼續打。結果下一顆曲球就被大谷撈中，強力飛球撞上右外野圍牆，一壘跑者直衝本壘得分，天使2比1超前！

前3場比賽，天使在得點圈有人時的打擊率低至0.176，總教練內文（Phil Nevin）賽後開玩笑說，如果跑者在二壘應該就敲不出安打，因為那時候跑者在一壘，大谷就真的就打回致勝分了。這場勝利讓天使以31勝30負勉強守住5成勝率。