一名女網友日前搭高鐵時，瞄到鄰座一名大叔一下用電腦傳訊息叫春，一下又與妻子報備行程，該大叔之後還拿出一顆不知名藥丸，用指甲刀磨成粉後當眾舔食，之後大喇喇用電腦全螢幕看色情圖，該女網友坐在一旁嚇壞，整個車程2小時神經緊繃、不敢睡，事後曝光當時拍到的畫面。

該名女網友在Dcard發文，她日前搭高鐵末班車的雙人座，緊鄰一名大叔，對方全程都在使用電腦，因為對方的坐姿相當低，她無意見偷瞄到對方訊息內容，大叔先是用LINE買春叫小姐，接著又回妻子訊息，妻子傳「老公什麼時候回來」、「xx以為你晚上會回來」，大叔回應「乖孩子」、「我沒那麼快回去」，接著又傳訊息聯繫一起叫小姐的兄弟，3個視窗輪流切換。

該女網友發現大叔的訊息後，又見到對方拿出一包藥丸，用指甲刀「磨砂部分」將藥丸磨粉，然後用舌頭舔粉，她懷疑是威而鋼，之後大叔又在她旁邊不斷看色情圖片，她偷拍下當時畫面，「這不是我要故意看了吧！用這麼大的螢幕在我旁邊看這個」，直言相當不舒服，後來2個小時的車程她全程不敢睡，怕對方會騷擾她。

其他網友留言「他能這麼自在也是挺不簡單的」、「基本上這是公眾場所在公開場合展露色情圖片是有法律問題的，你可以跟乘務員列車長反應」、「下次可以跟我說，我直接幫忙反映，本人在高鐵為列車控制員，這些該死的旅客一個也別想跑」、「建議你下次直接假裝要下車換到別的座位」。