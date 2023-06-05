午後雷雨昨天開轟，許多地區從深夜至今天凌晨持續降下大雷雨，吵得人睡不著，天氣風險分析師吳聖宇表示，周末兩天大氣不穩定，已經連續3個晚上都有「午夜雷雨」出現。氣象粉專「天氣風險」分析原因，在氣象熱力、動力條件都配合的情況下，午後雷雨遍地開花，但午夜雷雨的機率1年實際僅發生不到10天。

天氣風險昨晚在臉書發文，好來勁的「午夜雷雨」，一年總有個幾天，在氣象的熱力、動力條件都配合的情況下，午後雷雨遍地開花，而且到處飄流、激發新的對流，有些地方就會被雷雨多次襲擊，直到深夜。

天氣風險說，這些條件包括大環境風向微弱、位於大低壓帶邊緣、高空潛在的熱能多，而且白天可能已發生午後雷雨，這樣的條件一年可能有數十天，但午夜雷雨一年實際僅發生不到10天，預報工作還是有很多要精進的地方。

天氣風險分析師吳聖宇也在臉書提到，周末兩天大氣不穩定，對流雨遍地開花，連續3個晚上都有午夜雷雨出現。今、明天太平洋高壓較強，午後熱對流發展還是有機會，但是規模應該會縮減，周三之後又會逐漸增多。