藥華藥指出，此次授權的範圍為拉丁美洲地區包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯之商業授權合約。初始授權適應症為PV， Pint按照時程進行Ropeg的藥證申請與商業化銷售，將支付藥華藥之里程碑金總金額有機會達到1.1億美元，且Pint今年內依約即應支付部份里程碑金。

另外，依合約規定，Ropeg於授權地區上市銷售後，Pint需另支付藥華藥雙位數百分比之銷售權利金。

Ropeg已獲得歐美等多國PV藥證，原則上可以既有數據向拉丁美洲國家申請相同適應症藥證，不需再做相關臨床試驗。依據合約，授權範圍未來可擴展至骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative neoplasms, MPN）領域其他適應症，Pint對於擴展之新適應症授權有優先取得權，相關細節雙方會再另行協議。

Pint在全球共有8個辦事處，專注於拉丁美洲的罕見疾病及腫瘤疾病領域市場，為當地的國際藥廠領導廠商。Pint曾推出多項罕見疾病、腫瘤疾病領域藥品，在當地藥證申請和商業化銷售方面，均擁有豐富經驗，其合作夥伴包括Eisai, Takeda, Apellis等國際知名藥廠。