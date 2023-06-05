富時羅素公布台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果，其中，和碩(4938)納入台灣50指數成分股，矽力*-KY(6415)則遭剔除；重電股今年股價表現強勁，相關個股市值攀升，中興電(1513)、士電(1503)本次納入台灣中型100指數成分股。相關成分股納入及刪除變動將自2023年6月16日（星期五）交易結束後生效。