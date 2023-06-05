本次審核結果中，台灣50指數成分股納入：和碩，刪除矽力*-KY；候補名單：創意(3443)、光寶科(2301)、南電(8046)、台灣高鐵(2633)、緯穎(6669)。
台灣中型100指數成分股納入：中興電、三陽工業(2206)、士電、矽力*-KY，刪除：中石化(1314)、中鴻(2014)、和碩、同欣電(6271)；候補名單：東哥遊艇(8478)、中華(2204)、中石化(1314)、長榮航太(2645)、豐興(2015)、神基(3005)、材料-KY(4763)、神達(3706)、漢唐(2404)、威盛(2388)。
台灣資訊科技指數成分股納入：大立光(3008)，刪除：台達電(2308)、信邦(3023)、同欣電。
台灣發達指數成分股納入：中興電、台達電、三陽工業、士電、信邦，刪除：中石化、中鴻、大立光。
台灣高股息指數成分股納入：宏碁(2353)、聚陽(1477)、兆豐金(2886)、緯穎、永豐餘(1907)，刪除：奇鋐(3017)、長榮(2603)、旺宏(2337)、台玻(1802)、同欣電。
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