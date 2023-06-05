朋程去年底接手強茂子公司璟茂的全數茂矽持股，以30.05％持股成為茂矽最大股東，2022年貢獻茂矽營收3.52億元、年增達33.11％，占比自13.57％升至16.38％。茂矽表示，未來雙方除將加速車用領域布局外，並將共同投入碳化矽（SiC）領域發展。

朋程在茂矽今年股東會董事改選中取得3席董事席次，並傳出盧建志有望接任總經理。對此，唐亦仙表示，高階主管都有傳承計畫，茂矽對電源布局自金氧半場效電晶體（MOSFET）跨足絕緣柵雙極電晶體（IGBT），階段性任務已達成，因此考慮進行交棒傳承規畫。

展望2023年，唐亦仙表示，目前有些客戶庫存水位仍偏高，尚未感受到需求健康復甦力道。就各應用需求觀察，今年筆電、消費性電子尚未回溫，部分MOSFET客戶庫存仍偏高，但應用於太陽能、儲能、風電領域的IGBT則狀況不錯，車用亦維持穩健。

茂矽發言人鄧志達則指出，公司與客戶簽有長約保障，太陽能逆變器IGBT新品貢獻增加，近幾月稼動率維持70～85％。由於市場自去年下半年起去化庫存，目前庫存水位已趨於合理，預期客戶去化庫存已接近末尾段，下半年營運將會優於上半年。