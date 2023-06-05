北市北投區知名牛肉麵店昨（4）日下午遭外送員踢爆，店員用抹布擦拭檯面後，直接在煮麵的鍋爐擰抹布，大量的抹布水直接混入煮麵水，事後店家喊冤，指是更換煮麵水前的動作，反控外送員抹黑，但外送員昨夜再度上傳12分鐘完整影片，只見抹布水入鍋後，店員又抓起旳一把小菜往鍋裡丟，且持續出餐拿給客人，打臉店家「換水」的說法。

一名外送員昨於臉書社團《爆怨公社》先是上傳13秒影片，指北投石牌知名牛肉麵店用抹布水煮麵，事後遭店家否認，還稱店裡有監視器可作證，但該名外送員昨深夜又上傳4段總長度12分鐘的完整影片，影片中可看到看到穿紅衣的店員在備餐過程，先是拿起顧客畫的兩張菜單，確認餐點無誤後，接著用抹布擦拭檯面，下秒直接對煮麵的鍋爐擰抹布，抹布擠出的髒水全進了煮麵的鍋爐裡。

接著紅衣店員離開幾秒後，又回來抓了一把小菜丟到鍋爐裡煮，煮熟後裝進旁邊的碗盛裝，準備要出餐，動作俐落自然，絲毫不覺得行為有何不妥。

外送員表示，昨天一開始只有公布13秒的影片，是因為有拍到其他用餐的客人，加上不太會處理影片，但看到店家喊冤稱「店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水」的說詞，才決定把完整影片上傳。

原PO強調，他抵達店取餐的時間是中午11時50分左右，正值中午用餐時間，下午也有營業，店家絕對不可能準備休息、做清潔工作，「歡迎店家拿監視器畫面跟我對質。」