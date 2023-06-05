民進黨近日陷入性騷擾風暴，最新案情是4日晚間又有一名男子，指控民進黨立委何志偉曾撫摸手臂，留下電話等，讓何火速道歉稱「我無心的動作造成對方困擾」。有PTT鄉民就整理出一整份民進黨的性騷擾史，隨隨便便就列出逾40案，連總統蔡英文、副總統賴清德都「上榜」。

有媒體近日整理出各政黨的性騷擾歷史，不過民進黨的部分卻僅有近日爆出的案例，但鄉民「yule1224」昨日在PTT八卦板發文，列出更多民進黨曾發生的性騷擾案件，隨便一寫就超過40起案件，他並指出還有許多侮辱女性的不當言語行爲沒有列入，否則總數應會接近60件左右。

其中包括，太陽花學院領袖之一的陳為廷過去爆出涉及襲胸的案件，時任民進黨主席蔡英文卻稱「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」；還有一案是賴清德過去擔任立委時，曾為犯下性侵殺人、衝撞警方遭開槍導致半身不遂的嫌犯討要4500萬國賠的案子，引起網友關注。

2008年12月，一名19歲徐姓少年偷開父親的車載14歲許姓友人出遊，其父以為車子遭偷而報警，警方因此對該車輛進行攔查，徐男當場加速衝撞警方逃逸，員警見狀拔槍射擊輪胎誤擊副駕駛座的許男，導致其暫時半身不遂，事後時任民進黨新北市議員張瑞山、陳永福及賴清德召開記者會，控訴員警用槍不當，為被害人要求4500萬的國賠。

不料，事後警方追查發現，徐男與許男在當年11月曾性侵殺害一名方姓少女，12月遭警方攔查時以為東窗事發，才會加速衝撞員警企圖逃逸，賴清德等3人意外成為幫性侵殺人犯討要國賠的政治工作者，頓時成為眾矢之的。

賴陣營事後曾澄清，當時僅是接受選民陳情服務，才會陪同召開記者會，並不清楚陳情人曾犯下性侵殺人案，直到案情曝光才知道被人利用。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113